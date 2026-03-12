ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ ದಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇಮಕ

<p><strong>ರೋಮ್</strong>: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ದಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮಾರಿನ್ ಡೆ ಸ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ–14 ಅವರು ಗುರುವಾರ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪೋಪ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಲಾಗದ ದಾನ–ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೆಂದೇ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ದತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="title">ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕೊನ್ರಾಡ್ ಕ್ರೇಜೆವ್ಸ್ಕಿ(62) ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿನೋಡ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>