ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ CESCR ಸಮಿತಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿ ಸರಣ್ ಮರು ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸರಣ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ (ಸಿಇಎಸ್ಸಿಆರ್) ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಎಸ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಸರಣ್ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಿಇಎಸ್ಸಿಆರ್ ಸೇರಿದ್ದರು. 2027 ರಿಂದ 2029ರವರೆಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಎಸ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಿಇಎಸ್ಸಿಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p>