ಪಿಎಂ ಮೆಲೋನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕಲೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಐದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ, ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು 'ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ವಿಚಾರ, ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಎಂದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕಲೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>