ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ: ಹತ್ಯೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ 'Anadolu Agency' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಚೇರಿ, 'ಇವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವದಂತಿ ಏಕೆ?
ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಬದುಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು.

ವಿಡಿಯೊದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಲೇಖಕಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಕ್ಯಾಂಡೆಸ್ ಓವೆನ್ಸ್ ಅವರು 'ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ವದಂತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು.

ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು 'ಬಿಬಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಓವೆನ್ಸ್, 'ಅವರ ಕಚೇರಿಯು, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಎಐ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದೇಕೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹಿಂಕಲ್ ಎಂಬವರು, 'ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ದಿನಕ್ಕೆ 30–40 ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮಗ ಯೈರ್, 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇಕೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರು, ನೆತನ್ಯಾಹು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಧ್ವಜಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಪರದೆಯಷ್ಟೇ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಸಾವಿನ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರು ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.