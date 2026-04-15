ಭಾಷಣ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುಎಸ್ಎ' ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಯುವ ಮತದಾರರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಗಾಜಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ. ಕೇವಲ ದೂರನ್ನು ಹೇಳುವ ಬದಲು, ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ಸಕ್ರೀಯರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್)