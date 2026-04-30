ಯುರೇನಿಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪುಟಿನ್‌: ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> 'ಇರಾನ್ನ 970 ಪೌಂಡ್ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಬುಧವಾರ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">'ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಾನು ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಾನು, ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ವಿಶ್ವವೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೂರಿ ಉಷಾಕೊವ್, 'ಇರಾನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>