ಸುಕೋಯ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಒಲವು

<p><strong>ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್:</strong> 'ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸುಕೋಯ್ ‘ಎಸ್ಯು–57’ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲೂ ರಷ್ಯಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ’ ಎಂದೂ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪುಟಿನ್ ಅವರು, ‘ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. </p>.<p>ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 5ನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಹುಉದ್ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ಎಎಂಸಿಎ) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೈಮಾನಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಎಸ್ಯು–57’ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕುರಿತ ಸಲಹೆಗೆ ‘ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ’ ಎಂದೂ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ವಿಜಯ್ ಜೋಷಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಷ್ಯಾದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಕೋಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಎಸ್ಯು–57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಗೆ 2035ರ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 36 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<h2>ಚೀನಾ–ಭಾರತ ಗಡಿ ವಿವಾದ: ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸದು’ </h2><p><strong>ಸೇಂಟ್ ಪೀಟಸ್ಬರ್ಗ್:</strong> ‘ಭಾರತ –ಚೀನಾ ನಡುವಣ ‘ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ’ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ವಿವಾದವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ. </p><p>ರಷ್ಯಾ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ‘ಭಾರತ –ಪಾಕ್ ನಡುವಣ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಅರಿವು ತಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೀನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಅದು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಬಹುಹಂತದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>