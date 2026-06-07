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Homenewsworld news

ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರೆ ತಿರುಗುಬಾಣ: ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿ‌ನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಿನ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 1:25 IST
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Comments
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಖರೀದಿ–ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ
– ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿ‌ನ್ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
IndiaRussiawar

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