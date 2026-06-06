ನಿರ್ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಲಿದೆ: ಪುಟಿನ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನವೀಕೃತ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಎಸ್ಯು-57 ಅಥವಾ ಎಸ್-500 ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧದ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಹ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಂತೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎಸ್ಯು-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಕುರಿತು, ರಷ್ಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದೆ ರಷ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>