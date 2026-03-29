ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಜ್ವಾ ನಿಧನ

<p><strong>ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಕ್ವಮರ್ ಜಾವೇದ್ ಬಜ್ವಾ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಜ್ವಾ ಅವರು ಇದೇ ವರ್ಷ (2026ರ) ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ಐಸಿಯು) ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಜ್ವಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇನೆಯು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬಜ್ವಾ ಅವಧಿಯು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>2016ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯು, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಲಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೂ ಆಗಲೇ.</p><p>ಬಜ್ವಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>