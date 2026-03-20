<p><strong>ಕತಾರ್:</strong> ಕತಾರ್ನ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕತಾರ್ನ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎನ್ಎನ್ಜಿ) ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದು ಕತಾರ್ನಿಂದ ಅನಿಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ...</strong></p><p>ಮಾರ್ಚ್ 18 ಹಾಗೂ 19ರಂದು ಕತಾರ್ನ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಕು ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.ಕತಾರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ ಇರಾನ್ನ ಅನಿಲ ಘಟಕ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ.ಆಳ–ಅಗಲ | ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ: ಅತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. <p><strong>ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜು...</strong></p><p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಐದು ವರ್ಷ...</strong></p><p>ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಭಾರತಕ್ಕೂ ಆತಂಕ...</strong></p><p>ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಕತಾರ್ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಕತಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶ (ಪಿಪಿಸಿಎ) ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 27.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಕತಾರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ 11.30 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದಿನ ಶೇ 47ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. </p><p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶ (ಪಿಪಿಎಸಿ) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ 2025-26ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಭೀತಿ...</strong></p><p>ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p>ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾರಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಫ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>(ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>