ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕತಾರ್ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ; ಭಾರತಕ್ಕೂ ಭೀತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:04 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕತಾರ್ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಕತಾರ್‌ನ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ) ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ
ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಎನ್‌ಜಿ ಆಮದಿನ ಶೇ 47ರಷ್ಟನ್ನು ಕತಾರ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
17%
ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ರಫ್ತು ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ
20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್
ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ
5 ವರ್ಷ
ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
47%
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಪಾಲು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕತಾರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ಅನಿಲ ಘಟಕ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ
ಕತಾರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ಅನಿಲ ಘಟಕ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ–ಅಗಲ | ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ: ಅತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಆಳ–ಅಗಲ | ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ: ಅತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
