ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ: ಬಿಲಿಯನೇರ್ ರೇ ಡಾಲಿಯೊ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಲಿಯನೇರ್, ಉದ್ಯಮಿ ರೇ ಡಾಲಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರೇ ಡಾಲಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ವಿಜಯಶಾಲಿ...</strong></p><p>ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ, ಬ್ರಿಜ್ವಾಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೇ ಡಾಲಿಯೊ ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಇರಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>