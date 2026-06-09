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Homenewsworld news

ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 10:15 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 10:19 IST
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ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ರಷ್ಯಾದ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್‌ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಾಹುತ
ಚುಗುಯಿವ್‌ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಗುರಿ
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಯು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ನಕಾರ
ಈ ಹಿಂದೆ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ
ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಯಕರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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