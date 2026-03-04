ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪ

<p>ಪಿಟಿಐ</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ</strong>: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆ ಕುರಿತು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. </p>.<p>ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಟೊ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. </p>.<p>15 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಭೆಗಳು, ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>