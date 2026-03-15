<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೂ ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಸ್ಕೊ ಮೇಲೆ 28 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಸ್ಕೊ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ಕೊ ಮೇಯರ್ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಸೊಬ್ಯಾನಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರವೂ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿತ್ತು.</p><p>ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಆತಂಕದ ಕಾರಣ, ರಾಜಧಾನಿಯ ನೈರುತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ನುಕೊವೊ ಮತ್ತು ಶೆರೆಮೆಟಿಯೆವೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ರೊಸಾವಿಯಾಟ್ಸಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಶನಿವಾರ ಸಹ, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ(ವ್ನುಕೊವೊ, ಡೊಮೊಡೆಡೋವೊ ಮತ್ತು ಝುಕೊವ್ಸ್ಕಿ) ಪೈಕಿ ಮೂರು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.</p><p>ಮಾಸ್ಕೊ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 47 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಶನಿವಾರ, ಮಾಸ್ಕೊ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00ರ ನಡುವೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಕ್, ಕಲುಗಾ, ಬೆಲ್ಗೊರೊಡ್, ಟ್ವೆರ್, ಸ್ಮೋಲೆನ್ಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೊ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಟ್ಟು 280 ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>