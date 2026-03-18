<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ:</strong> ಇರಾನ್ಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವರದಿಯು ‘ಸುಳ್ಳು’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಕ್ತಾರ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇರಾನ್ ಜತೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>