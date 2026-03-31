ಕ್ಯೂಬಾ ತಲುಪಿದ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಹಡಗು

ಹವಾನ: ತೈಲ ತುಂಬಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ ಹಡಗು ಅನಾತೊಲಿ ಕೊಲೊದ್ಕಿನ್ ಕ್ಯೂಬಾದ ಮಟಾಂಜಸ್ ಬಂದರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ಹಡಗು 7,30,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ವೊಂದು ಕ್ಯೂಬಾ ತಲುಪಿದೆ.

ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಈ ಹಡಗು ಕ್ಯೂಬಾ ತಲುಪಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಔಷಧಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.