ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಇರಾನ್‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ರಷ್ಯಾ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: 'ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಗುರುವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. </p><p>ಬುಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇರಾನ್ ಜತೆಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಶಾಹಿದ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಪೂರೈಸಿದೆ. </p><p>'ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಕ್ತಾರ ದಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>