3 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ– ಉಕ್ರೇನ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಎಪಿ): 'ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೈದಿಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈಗಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದತನಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>81 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ದಿನವಾದ ಮೇ 9 ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾವು ವಿಜಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕದನ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾವಿರ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.