ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ: ರಷ್ಯಾ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ:</strong> ಈಸ್ಟರ್ ರಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂಧನ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಕ್ತಾರ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>