<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸಿ 11 ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇರಾನ್, ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಇರಾನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. </p><p>ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಡ್ರೋನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. </p><p>ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. </p>