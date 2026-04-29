2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ:ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಷ್ಯಾ ಪರೇಡ್

ಮಾಸ್ಕೊ: ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ 81ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಿರಲು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮೇ 9ರಂದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕವಾಯತು ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.