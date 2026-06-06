<p><strong>ಅಬಿಡ್ಜಾನ್:</strong> ನೈಜರ್ನ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 49 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈದ್ ಅಲ್-ಅದಾ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾಲಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಪರಿಣಾಮ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಗಾಡೆಜ್ ಗವರ್ನರೇಟ್ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಮಕಾದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (50 ಮೈಲುಗಳು) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ 49 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಮಕಾನಗರ ನೈಜರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಲಿ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಚಾಲಕ, ಆತನ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಾಹನವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗವರ್ನರೇಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ</p>.<h2>ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು: </h2><p>ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬದುಕುಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿರದ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಮಕ ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರೇಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಡುವ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಎಎಫ್ಪಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>