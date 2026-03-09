ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಇರಾನ್ ದಾಳಿ: ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ– ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ: ದುಬೈ, ದೋಹಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ: ದುಬೈ, ದೋಹಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣ: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 555ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣ: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 555ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು
IranSaudi ArabiaIsrael Iran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT