ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್, ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತ ಉರುಳುವವರೆಗೂ ಸಮರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿರುವ ಇರಾನ್, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

'ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಇರಾನ್ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕವೂ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂಬುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಸೌದಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೌದಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಬಯಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಏರಿಕೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತನ್ನೂ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾತರ!
ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ತುರ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ವಾರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.