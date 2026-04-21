ಇರಾನ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು

ಅಥೆನ್ಸ್: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಡಗು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಗರಯಾನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮರಿಸ್ಕ್ಸ್' ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಹಡಗುಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.

'ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಹಡಗು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಟೆಥರ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹಡಗು ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ನೂರಾರು ಹಡಗುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ನಾವಿಕರು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.