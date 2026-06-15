ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಪಿಚೈ ಭಾಷಣ: ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೊರನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ನಿಂಬಸ್‌’ಗೆ ವಿರೋಧ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:57 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:57 IST
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