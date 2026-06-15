<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಿಚೈ, ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2026ರ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಿಚೈ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೀಸುತ್ತಾ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಧ್ವಜ ಬೀಸುತ್ತಾ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ‘ಎಸ್ಎಫ್ಗೇಟ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂಬಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ, 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹11,347 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಕ್ಲೌಡ್–ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೈಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ‘ಎಸ್ಎಫ್ಗೇಟ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>