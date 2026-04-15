US-Iran peace talks: ಸೌದಿ, ಕತಾರ್, ಟರ್ಕಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಭೇಟಿ

ಇಸ್ಲಾಮಾದ್: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಏ.15ರಿಂದ 18ರವೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಭೇಟಿಯು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 21 ಗಂಟೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.