ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ: ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಬೆಂಬಲ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:22 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:22 IST
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IndiaUnited NationsSlovakia

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