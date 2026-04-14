ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ ಎಂದ ಸ್ಪೇನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ

ಬೀಜಿಂಗ್: 'ಇರಾನ್, ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಚೀನಾ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆದ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪೆದ್ರೊ ಅವರು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 19 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿವೆ.

ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪದ್ರೊ, 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ನಾವು ಸಂವಹನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವ ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚೀನಾ ಯೋಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪೆದ್ರೊ ಹೇಳಿದರು.