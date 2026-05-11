ಹಂಟಾವೈರಸ್‌: ವಿಹಾರನೌಕೆಯಿಂದ 22 ಮಂದಿ ಹೊರಕ್ಕೆ

<p>ಗ್ರನಾಡಿಲ್ಲಾ ಡಿ ಅಬೋನಾ (ಸ್ಪೇನ್)/ ಪ್ಯಾರಿಸ್, (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪೀಡಿತರಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 22 ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಮೋನಿಕಾ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ</p>.<p>ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ‘ಎಂವಿ ಹೊಂಡಿಯಸ್’ನಲ್ಲಿನ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪೀಡಿತರು ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ‘ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಆರು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಚ್ನ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೂವರು, ಡಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮಹಿಳೆ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 17 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಏ.1ರಂದು ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 28 ದೇಶಗಳ 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>