<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 84 ನಾವಿಕರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಮೀರಾ ದೊಡಂಗೊಡ ಅವರು, ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಶವಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಲೆ ಬಂದರು ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗಾಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎರಡು ಶವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶೈತ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'ಐರೀಸ್ ಡೆನಾ' ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾನಿನ 84 ನಾವಿಕರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>