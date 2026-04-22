ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಾಸ: ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಕೊಲಂಬೊ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

'ಬಂಧಿತರು ವ್ಯಾಪಾರ ವೀಸಾದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೊಲಂಬೊ ಬಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ನೆಗೊಂಬೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಲಸೆ ವಿಭಾಗವು 50 ಜನರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ 47 ಮಂದಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.