ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ದಾಟಿದ ಹಡಗು: ಚೀನಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಕಚ್ಚಾತೈಲ ತುಂಬಿದ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಮಂಗಳವಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದ ಸಿಒಎಸ್ಸಿಒ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಧ್ವಜ ಇರುವ ಒಂದು ಹಡಗು ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಹೊರ್ಮುಜ್ ದಾಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

'ಸಂಬಂಧಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾದ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರೆ ಮಾವೊ ನಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಇರಾನ್ ಉತ್ತಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇರಾನ್ ವಿಚಾರ: ಚೀನಾ–ಪಾಕ್ ಮಾತುಕತೆ ತೀವ್ರ ಬೀಜಿಂಗ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 'ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಕ್ತಾರೆ ಮಾವೊ ನಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.