ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 89 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವುದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆಗೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದವು. </p>.<p><strong>‘ಲೆಬನಾನ್ ದಾಳಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನಿಷೇಧ’</strong></p><p><strong>ಬೈರುತ್</strong>: ‘ಇಸ್ರೇಲ್– ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ 10 ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಲೆಬನಾನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು, ‘ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ಅಮೆರಿಕವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಸಾಕು ಎಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಆದರೆ, ‘ಲೆಬನಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಯು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಬನಾನ್ ಅಥವಾ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮವು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><strong><ins>2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ</ins></strong><ins> </ins><strong><ins>ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p>ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು</p></li><li><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು</p></li><li><p>ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಭರಿಸುವುದು</p></li><li><p>ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾವು: ಇರಾನ್; 3,000, ಲೆಬನಾನ್; 2,100, ಇಸ್ರೇಲ್; 23, ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು; 12, ಅಮೆರಿಕ; 13</p></li></ul>.<div><blockquote>ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಗೌರವಿಸಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">– ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">– ಕಾಜಾ ಕಲ್ಲಾಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ </span></div>.<div><blockquote>ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಜ್ಜುಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ</span></div>.<p><strong>ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪಾಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ</strong></p><p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾತಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಭೆಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಖಂಡರ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p><strong>ನಲುಗಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ</strong></p><p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಶೇಕಡ 80.2ರಷ್ಟು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಶ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಹಾ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ 14 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 88 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಜಾರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>