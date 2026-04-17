ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 16:28 IST
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಗೌರವಿಸಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
– ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು.
– ಕಾಜಾ ಕಲ್ಲಾಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ 
ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಜ್ಜುಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
– ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇಸ್ರೇಲ್‌  ಪ್ರಧಾನಿ
Hormuz strait

