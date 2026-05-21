ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ ಜತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಅಲ್ಲದೆ, ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೃಪ್ತಿಯಾಗದು: ‘ಇರಾನ್ನ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಪಡೆದುಕೊಳುವುದಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ ಜತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ನ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಮಾಣು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. </p>