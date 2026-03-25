ಕೈರೊ: ಸುಡಾನ್ನ ದಾರ್ಫುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಡಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 70 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವ ದಾರ್ಫುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ ದೈನ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

'ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯಾದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ (ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್) ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿದೆ. 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.