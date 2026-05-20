<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ತೈವಾನ್ ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್-ಜಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ ಲಿನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ತೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ 'ತೈವಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್' ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು, ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p>ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ನತಾಶಾ ಬ್ರೌನ್, ' ಈ ಕೃತಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಆಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಪಾನ್ನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್-ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು ₹64 ಲಕ್ಷ (50 ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್) ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ 'ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್' ಕೃತಿಗೆ ಬೂಕರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದರು. </p>