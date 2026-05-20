ಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026
ತೈವಾನ್‌ನ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್-ಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥನಕ್ಕೆ ಬೂಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಮೇ 2026, 9:32 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ತೈವಾನ್‌ನ ಲೇಖಕಿ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್-ಜಿ ಅವರ ‘ತೈವಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2026ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೃತಿ
1930ರ ದಶಕದ ಜಪಾನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ತೈವಾನ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ‘ತೈವಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್’ ಕಾದಂಬರಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ
ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕಿ
ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಲೇಖಕಿ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್-ಜಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಲಿನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು 64 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ (50 ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್) ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕೃತಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2026
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ ವರ್ಷ
₹64 ಲಕ್ಷ
ನಗದು ಬಹುಮಾನ
2020
ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
