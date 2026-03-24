ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಬಿತ್ತಾ ಬಾಂಬ್? ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ!

<p><strong>ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಥರ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅಮೆರಿಕ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಥರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲೆರೊ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಸ್ಫೋಟದ ಪರಿಣಾಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಥರ್ ಮೇಯರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೂಸ್ಟನ್ನಿಂದ 145 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವ ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಥರ್ ವ್ಯಾಲೆರೊ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 4,35,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಕಟ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಫೈನರಿ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 770 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>