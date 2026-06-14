ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಿ–7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 16:08 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 16:08 IST
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Donald TrumpG-7 Summit

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