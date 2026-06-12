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Homenewsworld news

ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಹೊಣೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:23 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:23 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರ: ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು
ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರ: ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ: ವರದಿ
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ: ವರದಿ
IndiaUSAoil tankerIran–Israel war

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