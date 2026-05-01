60 ದಿನಗಳ ಗಡುವಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 1973ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 60 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ದಿಗ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ 'ವಾರ್ ಪವರ್ಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರದೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಡುವನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಇದೆ.