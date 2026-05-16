ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಚೀನಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಸಿಇಒಗಳ ಬಳಿ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿ!

<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅವರು ‘ಎರಡು ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು?</strong><br>ಚೀನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುಜಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ದಿಗ್ಗಜರು ಇದ್ದರು.</p><p>ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಟ್ರಂಪ್ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ‘ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ‘ಮೆಲಾನಿಯಾ’ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೆಟ್ ಯಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಟ್ರಂಪ್ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು</strong></p><ul><li><p>ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಸಿಇಒ – ಟೆಸ್ಲಾ & ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್</p></li><li><p>ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಅಮನ್, ಸಿಇಒ – ಕ್ವಾಲ್ಕಮ್</p></li><li><p>ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ಸಿಇಒ – ಆ್ಯಪಲ್</p></li><li><p>ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ್ ಜೂನಿಯರ್, ಸಿಇಒ – ಜಿಇ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್</p></li><li><p>ಲ್ಯಾರಿ ಫಿಂಕ್, ಸಿಇಒ – ಬ್ಲಾಕ್ರಾಕ್</p></li><li><p>ಜೇನ್ ಫ್ರೇಸರ್, ಸಿಇಒ – ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್</p></li><li><p>ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್, ಸಿಇಒ – ಎನ್ವಿಡಿಯಾ</p></li><li><p>ರ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಇನೆರ್ನೇ, ಸಿಇಒ – ವಿಸಾ</p></li><li><p>ಸಂಜಯ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ, ಸಿಇಒ – ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ</p></li><li><p>ಮೈಕಲ್ ಮೀಬಚ್, ಸಿಇಒ – ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್</p></li><li><p>ಕೆಲ್ಲಿ ಒರ್ಟ್ಬರ್ಗ್, ಸಿಇಒ – ಬೋಯೀಂಗ್</p></li><li><p>ಸ್ಟೀಫನ್ ಶ್ವಾರ್ಜ್ಮನ್, ಸಿಇಒ – ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್</p></li><li><p>ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸೈಕ್ಸ್, ಸಿಇಒ – ಕಾರ್ಗಿಲ್</p></li><li><p>ಡೇವಿಡ್ ಸೋಲೊಮನ್, ಸಿಇಒ – ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್</p></li><li><p>ಜೇಕಬ್ ಥಾಯ್ಸೆನ್, ಸಿಇಒ – ಇಲ್ಯುಮಿನಾ</p></li></ul><p>ಬ್ಲೂಬರ್ಗ್ ಬಿಲೇನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 688 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್. ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಬಳಿ 186 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ‘ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಶ್ವಾರ್ಜ್ಮನ್ ಅವರು 46.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್, ಟಿಮ್ ಕುಕ್ 2.9 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರ ಬಳಿಯೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>