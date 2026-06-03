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Homenewsworld news

ನಿನಗೇನಾದರೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ:ನೆತನ್ಯಾಹು ನಿಂದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 13:52 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 13:52 IST
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Donald TrumpBenjamin Netanyahu

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