ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಚಿಂತನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ

ದಾಳಿಗೆ ಭೀಕರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ: ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ‘ಅತಿ ಭೀಕರ’ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ‘ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರ್ಖತನದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ ನೀಡುವ ಎದಿರೇಟಿನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ‘ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.