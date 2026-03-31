ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ನಿಮಗೆ ತೈಲ ಬೇಕಾದರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರುತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು,'ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇರಾನ್ನಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೈಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ'ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೊಂದೂ ಅಮೆರಿಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p> ನೀ</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.