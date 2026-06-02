ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಲು ನೀವೇ ಕಾರಣ: ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಟ್ರಂಪ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಟ್ರಂಪ್ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ
ಲೆಬನಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
• ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಲುವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
• ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ
ಬೈರೂತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
