ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಜೂನ್ 2026
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಲು ನೀವೇ ಕಾರಣ: ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಟ್ರಂಪ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 2:14 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಟ್ರಂಪ್ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಲು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ
ಲೆಬನಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಲುವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ
ಬೈರೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
