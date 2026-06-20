ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿ: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಲ 

ಸ್ಟೀವ್‌ ವಿಟ್ಕಾಫ್‌, ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 15:19 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 15:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
– ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
AmericaLebanoniran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT