ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:49 IST
Last Updated : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:49 IST
ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾವು– ನೋವು ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ 15 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಇಲ್ಲ
ಸ್ಟೀವ್‌ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ 
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು 10 ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆ ಇದು
ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
