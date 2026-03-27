ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರ ವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 15 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ದಾಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 10 ದಿನ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಇರಾನ್ ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾವು– ನೋವು ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ 15 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಇಲ್ಲ — ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು 10 ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆ ಇದು — ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಇರಾನ್ 5 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಅಮೆರಿಕದ 15 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ 5 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ– ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. 'ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಯಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಸ್ನೀಮ್ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

10 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆ?

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.