ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 16:10 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 16:10 IST
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FranceDonald Trump

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